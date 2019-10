Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 15 OTTOBRE 2019 ORE 09.05 UMBERTO VERINI

COMINCIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA AURELIA E PONTINA E DI NUOVO TRA CASILINA E NOMENTANA. IN INTERNA INVECE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA GLI SVINCOLI SANT’ANDREA E FLAMINIA. RALLENTAMENTI ANCHE TRA CASILINA E APPIA

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO DALL’ANSA DEL FIUME ANIENE FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE DI NUOVO A CAUSA DEL TRAFFICO SOSTENUTO SEGNALIAMO CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA SPINACETO

DIFFICOLTÀ ANCHE SULL’APPIA DOVE SI STA IN CODA DA CAVA DE SELCI E FINO A CAPANNELLE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

PROBLEMI ANCHE SULLA VICINA VIA DEI LAGHI CON CODE TRA VIA DEL SASSONE E LA STAZIONE DI CASABIANCA IN DIREZIONE ROMA

DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA CASSIA SULLA QUALE SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRATA NELLA CAPITALE

PASSIAMO ALLA ARDEATINA DI NUOVO IN DIREZIONE ROMA CON RALLENTAMENTI E CODE TRA IL DIVINO AMORE E L’INCROCIO CON VIA DI FIORANELLO

