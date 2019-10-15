Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 15 OTTOBRE 2019 ORE 09.35 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COMINCIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA PISANA E PONTINA E DI NUOVO TRA CASILINA E NOMENTANA. IN INTERNA INVECE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA GLI SVINCOLI SANT’ANDREA E FLAMINIA, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI ANCHE TRA CASILINA E VIA DI FIORANELLO
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO DA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE DI NUOVO A CAUSA DEL TRAFFICO SOSTENUTO SEGNALIAMO CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA SPINACETO
DIFFICOLTÀ ANCHE SULL’APPIA DOVE SI STA IN CODA DA VIA DEI LAGHI E FINO A CAPANNELLE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PROBLEMI ANCHE SULLA VICINA VIA DEI LAGHI CON CODE TRA VIA DEL SASSONE E LA STAZIONE DI CASABIANCA IN DIREZIONE ROMA
TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA TRA VIA MICCA E L’INCROCIO CON VIA LAURENTINA
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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