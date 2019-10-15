Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 15 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO TRAFFICO IN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO DOPO LE DIFFICOLTÀ DELLE PRIME ORE DEL MATTINO. QUALCHE DISAGIO VIENE SEGNALATO ANCORA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA COLOMBO IN ESTERNA.
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL TRAFFICO È ANCORA RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA
ROMANIAMO SULLA A 24 ROMA TERAMO SULLA QUALE A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI SU STRADA IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PERMANGONO LE CODE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA TRA VIA MICCA E L’INCROCIO CON VIA LAURENTINA
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA FL5 ROMA CIVITAVECCHIA GROSSETO A CAUSA DI UN PROBLEMA TECNICO A FREGENE I CONVOGLI VIAGGIANO CON 15 MINUTI DI RITARDO.
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, ALLA PROSSIMA EDIZIONE
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