Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 15 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 UMBERTO VERINI

DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN INTERNA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA FLAMINIA. IN ESTERNA INVECE CODE A TRATTI TRA APPIA E TUSCOLANA

CI SPOSTIAMO SULLA A1 FIRENZE – ROMA DOVE TRA GUIDONIA E IL BIVIO CON LA A24 ROMA TERAMO IL TRAFFICO È AL MOMENTO BLOCCATO IN ENTRAMBI I SENSI A CAUSA DELLA PRESENZA DI FUMO

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL TRAFFICO È ANCORA RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA

ROMANIAMO SULLA A 24 ROMA TERAMO SULLA QUALE A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI SU STRADA IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA PONTINA A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI STRADALI QUALCHE RALLENTAMENTO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE LATINA, PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE

PERMANGONO LE CODE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA TRA VIA MICCA E L’INCROCIO CON VIA LAURENTINA

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA FL5 ROMA CIVITAVECCHIA GROSSETO PERMANGONO I RITARDI DI 15 MINUTI DEI CONVOGLI A CAUSA DI UN PROBLEMA TECNICO ALLA STAZIONE DI FREGENE.

DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral