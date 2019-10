Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 15 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 UMBERTO VERINI

INIZIAMO SULLA A1 FIRENZE – ROMA DOVE IL TRATTO TRA GUIDONIA E IL BIVIO CON LA A24 ROMA TERAMO È AL MOMENTO CHIUSO A CAUSA DEL FUMO CHE INVADE LA SEDE STRADALE

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE SONO SEGNALATI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA ED APPIA

DISAGI ANCHE SULLA A 24 ROMA – TERAMO A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI SU STRADA IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PERMANGONO LE CODE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA TRA VIA MICCA E L’INCROCIO CON VIA LAURENTINA

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA FL5 ROMA CIVITAVECCHIA GROSSETO PERMANGONO I RITARDI DI 15 MINUTI DEI CONVOGLI A CAUSA DI UN PROBLEMA TECNICO ALLA STAZIONE DI FREGENE.

