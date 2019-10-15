Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 15 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON LA CHIUSURA SULL’ A1 FIRENZE – ROMA TRA GUIDONIA E IL BIVIO CON LA A24 ROMA- TERAMO NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI UN INCENDIO NEL SOTTOVIA CON CONSEGUENTE PRESENZA DI FUMO. SI REGISTRANO CODE DI 1KM IN DIMINUZIONE. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO
PASSIAMO AL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E A SEGURIE TRA CASILINA E BUFALOTTA ;SEMPRE IN ESTERNA A CAUSA DI LAVORI CODE TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA
MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
INIZIANO LE PRIME CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
RIMANIAMO SULL’A24 ROMA TERAMO,RALLENTAMENTI A CAUSA DI LAVORI TRA SAN VITTORINO E CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI
SU VIA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA QUARTICCIOLO E RIANO DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
ANDIAMO SU VIA NETTUNENSE,CODE A TRATTI TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI
IN CHIUSURA IL METEO:
DA OGGI POMERIGGIO E PER LE PROSSIME 9/12 ORE SI SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SUI SETTORI SETTENTRIONALI E COSTIERI. CON ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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