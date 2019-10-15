Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 15 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON LA CHIUSURA SULL’ A1 FIRENZE – ROMA DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA GUIDONIA E IL BIVIO CON LA A24 ROMA- TERAMO NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO PRECEDENTEMENTE NEL SOTTOVIA CON CONSEGUENTE PRESENZA DI FUMO.
PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO
INOLTRE ,A CAUSA DELLA CHIUSURA DEL TRATTO STRADALE SULL’A1 DISAGI IN USCITA AL CASELLO AUTOSTRADALE DI GUIDONIA MONTECELIO CON FORTI RIPERCUSSIONI SU VIA CASAL BIANCO TRA GUIDONIA E SETTEVILLE NEI DUE SENSI
PASSIAMO AL RACCORDO IN ESTERNA , CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD E A SEGURIE TRA CASILINA E BUFALOTTA ;SEMPRE IN ESTERNA A CAUSA DI LAVORI CODE TRA FLAMINIA E CASSIA
MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24,TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
RIMANIAMO SULL’A24 ROMA TERAMO, RALLENTAMENTI TRA SAN VITTORINO E CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI A CAUSA DI LAVORI
ANDIAMO SU VIA CASSIA, CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DEI SENSI
SITUAZIONE ANALOGA SU VIA NETTUENSE, CODE A TRATTI TRA VIA APPIA E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SU VIA CASILINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI
IN CHIUSURA IL METEO,
DA OGGI POMERIGGIO E PER LE PROSSIME 9/12 ORE SI SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SUI SETTORI SETTENTRIONALI E COSTIERI. CON ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO
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