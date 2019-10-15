Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 15 OTTOBRE 2019 ORE 17:05 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON LA CHIUSURA SULL’ A1 FIRENZE – ROMA DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA GUIDONIA E IL BIVIO CON LA A24 ROMA- TERAMO NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO PRECEDENTEMENTE NEL SOTTOVIA CON CONSEGUENTE PRESENZA DI FUMO. SI REGISTRANO CODE DI 1KM IN AUMENTO
PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO
INOLTRE ,A CAUSA DELLA CHIUSURA DEL TRATTO STRADALE SULL’A1 DISAGI IN USCITA AL CASELLO AUTOSTRADALE DI GUIDONIA MONTECELIO CON FORTI RIPERCUSSIONI SU VIA CASAL BIANCO DIREZIONE SETTEVILLE
PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO DISAGI SIA IN INTERNA CON CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PRENESTINA CHE,
IN ESTERNA CON CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E A SEGUIRE, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA SALARIA E CASSIA A CAUSA DI LAVORI
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA DIREZIONERACCORDO ;
RIMANIAMO SULL’A24 ROMA TERAMO, RALLENTAMENTI TRA SAN VITTORINO E CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI A CAUSA DI LAVORI
SI STA INTENSIFICANDO IL TRAFICO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI
MENTRE SU VIA CASILINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI
IN CHIUSURA IL METEO,
DA OGGI POMERIGGIO E PER LE PROSSIME 9/12 ORE SI SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SUI SETTORI SETTENTRIONALI E COSTIERI. CON ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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