Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 17:45

INIZIAMO CON LA RIAPERTURA SULL’ A1 FIRENZE – ROMA DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA GUIDONIA E IL BIVIO CON LA A24 ROMA- TERAMO CHIUSO IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCENDIO

AL MOMENTO SI REGISTRA 1KM DI CODA

INOLTRE ,A CAUSA DELLA PRECEDENTE CHIUSURA DEL TRATTO STRADALE SULL’A1 DISAGI IN USCITA AL CASELLO AUTOSTRADALE DI GUIDONIA MONTECELIO CON FORTI RIPERCUSSIONI SU VIA CASAL BIANCO DIREZIONE SETTEVILLE E CODE IN AUMENTO

PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO DISAGI SIA IN INTERNA CON CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASILINA CHE,

IN ESTERNA CON CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E A SEGUIRE, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA SALARIA E CASSIA SIA A CAUSA DI LAVORI CHE A CAUSA DI UN INCIDENTE

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA TOR DE SCHIAVI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO ;

RIMANIAMO SULL’A24 ROMA TERAMO, RALLENTAMENTI TRA SAN VITTORINO E CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI A CAUSA DI LAVORI

SI STA INTENSIFICANDO IL TRAFFICO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI

MENTRE SU VIA CASILINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA TIBURTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE NEI DUE SENSI

