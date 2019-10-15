Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 15 OTTOBRE 2019 ORE 18:05 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A SEGUITO DELLA RIAPERTURA SULL’ A1 FIRENZE – ROMA DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA GUIDONIA E IL BIVIO CON LA A24 ROMA- TERAMO CHIUSO IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCENDIO SI REGISTRANO CODE DI 2 KM IN AUMENTO IN DIREZIONE NAPOLI
INOLTRE , DISAGI IN USCITA AL CASELLO AUTOSTRADALE DI GUIDONIA MONTECELIO CON FORTI RIPERCUSSIONI SU VIA CASAL BIANCO DIREZIONE SETTEVILLE
PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO DISAGI SIA IN INTERNA CON CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E CASILINA CHE,
IN ESTERNA CON CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E A SEGUIRE, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA SALARIA E CASSIA SIA A CAUSA DI LAVORI CHE A CAUSA DI UN INCIDENTE
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A CAUSA DI PRECEDENTE INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO ;
RIMANIAMO SULL’A24 ROMA TERAMO, RALLENTAMENTI TRA SAN VITTORINO E CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI A CAUSA DI LAVORI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INIZIANO I PRIMI RALLENTAMENTI TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
CODE PER TRAFFICO IN AUMENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI
ANDIAMO SU VIA NETTUNENSE DOVE SI STANNO INTENSIFICANDO LE CODE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI
PERMANGONO DISAGI SU VIA TIBURTINA, INCOLONNAMENTI TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE NEI DUE SENSI
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO,AL PROSSIMO NOTIZIARIO
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