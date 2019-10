Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 15 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA,UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA OSTIENSE E LAURENTINA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E SALARIA

MENTRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTEBAGNI E TUSCOLANA

INIZIANO I PRIMI DISAGI SULLA ROMA FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA COLOMBO E RACCORDO DIREZIONE FIUMICINO

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24,SI PROCEDE A RILENTO TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO

RIMANIAMO SULL’A24 DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI A CAUSA DI LAVORI TRA SAN VITTORINO E CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI

RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA RACCORDO E PRATO LA CORTE DIREZIONE VITERBO MENTRE PERMANGONO CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI E SEMPRE SULLA CASSIA CODE ALTEZZA GIUSTININIANA DIREZIONE LA STORTA

SI PROCEDE A RILENTO SUL VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E CENTRO GIANO DIREZIONE OSTIA ANTICA

MENTRE SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA

RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE TRA SANTA PALOMBA E PAVONA NEI DUE SENSI

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CANCELLIERA TRA VIA ARDEATINA E VIA NETTUNENSE NELLE DUE DIREZIONI

IN CHIUSURA IL METEO,

PER LE PROSSIME 9/12 ORE SI SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SUI SETTORI SETTENTRIONALI E COSTIERI. CON ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, , LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO,AL PROSSIMO NOTIZIARIO

