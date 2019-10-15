Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 15 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA,UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA OSTIENSE E LAURENTINA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E SALARIA
MENTRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTEBAGNI E TUSCOLANA
INIZIANO I PRIMI DISAGI SULLA ROMA FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA COLOMBO E RACCORDO DIREZIONE FIUMICINO
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24,SI PROCEDE A RILENTO TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
RIMANIAMO SULL’A24 DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI A CAUSA DI LAVORI TRA SAN VITTORINO E CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA RACCORDO E PRATO LA CORTE DIREZIONE VITERBO MENTRE PERMANGONO CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI E SEMPRE SULLA CASSIA CODE ALTEZZA GIUSTININIANA DIREZIONE LA STORTA
SI PROCEDE A RILENTO SUL VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E CENTRO GIANO DIREZIONE OSTIA ANTICA
MENTRE SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE TRA SANTA PALOMBA E PAVONA NEI DUE SENSI
SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CANCELLIERA TRA VIA ARDEATINA E VIA NETTUNENSE NELLE DUE DIREZIONI
IN CHIUSURA IL METEO,
PER LE PROSSIME 9/12 ORE SI SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SUI SETTORI SETTENTRIONALI E COSTIERI. CON ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, , LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO,AL PROSSIMO NOTIZIARIO
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