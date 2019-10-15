Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 15 OTTOBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA,CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA OSTIENSE E LAURENTINA MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E TUSCOLANA
SULLA ROMA FIUMICINO PERMANGONO CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA COLOMBO E RACCORDO DIREZIONE FIUMICINO
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24,SI PROCEDE A RILENTO TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
RIMANIAMO SULL’A24 DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI A CAUSA DI LAVORI TRA SAN VITTORINO E CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI
CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI E SEMPRE SULLA CASSIA CODE ALTEZZA GIUSTINIANA DIREZIONE LA STORTA
SI PROCEDE A RILENTO SUL VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E CENTRO GIANO DIREZIONE OSTIA ANTICA
MENTRE SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
ANDIAMO SU VIA CASILINA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E LAGHETTO DIREZIONE COLONNA E A SEGUIRE SEMPRE SU VIA CASILINA INCOLONNAMENTI ALTEZZA SAN CESAREO ANCHE A CAUSA DI LAVORI NEI DUE SENSI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE PER LAVORI ALLA LINEA B-C DELLA METROPOLITANA NEL NODO DI SCAMBIO COLOSSEO,LA TRATTA CASTRO PRETORIO -LAURENTINA QUESTA SERA SARA’ ATTIVA FINO ALLE ORE 21.DALLE ORE 21 E SINO AL TERMINE DEL SERVIZIO SARA’ ATTIVA LA NAVETTA BUS SOSITUTIVA
IN CHIUSURA IL METEO,
PER LE PROSSIME 9/12 ORE SI SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SUI SETTORI SETTENTRIONALI E COSTIERI. CON ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, , LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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