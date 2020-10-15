Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2020 ore 09:45

di - 15 Ottobre 2020 - 9:45

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    VIABILITÀ DEL 15 OTTOBRE 2020 ORE 09:35 VALERIA VERNINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL MUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
    APRIAMO CON L’ALLERTA METEO ARANCIONE DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LA GIORNATA DI OGGI IN TUTTA LA REGIONE LAZIO, CON PRECIPITAZIONI ABBONDANTI E FORTI RAFFICHE DI VENTO
    SI CONSIGLIA DUNQUE LA MASSIMA PRUDENZA ALLA GUIDA
    CIRCOLAZIONE IN GRADUALE MIGLIORAMENTO SULLE PRINCIPALOI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
    PERMANGONO INCOLONNAMENTI SUL GRA IN INTERNA TRA FLAMINIA E NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E ARDEATINA
    SU VIA PONTINA SI RALLENTA ALTEZZA TUFETTO IN DIREZIONE APRILIA
    SU VIA LAURENTINA INCOLONNAMENTI TRA MURATELLA E ARDEA INH DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
    MENTRE RICORDIAMO CHE LA STAZIONE CASTRO PETRORIO DELLA METRO B E’ CHIUSA PER LAVORI
    POTRÀ ESSERE UTILIZZATA IN ALTERNATIVA LA VICINA FERMATA TERMINI O LE LINEE DI SUPERFICIE CHE TRANSITANO NEI PRESSI DELLA STAZIONE
    TRASOPRTO FERROVIARIO
    LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA VELLETRI E’ RALLENTATA
    PER UN GUASTO ALLA LINEA A SEGUITO DI CONDIZIONI METEO CRITICHE TRA LANUVIO E CECCHINA.
    RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
    INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID19 RICORDIAMO IL RISPETTO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO CHE IMPONE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO.
    DA VALERIA VERNINI PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
    Servizio fornito da Astral

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