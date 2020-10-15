Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 15 OTTOBRE 2020 ORE 09:35 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL MUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
APRIAMO CON L’ALLERTA METEO ARANCIONE DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LA GIORNATA DI OGGI IN TUTTA LA REGIONE LAZIO, CON PRECIPITAZIONI ABBONDANTI E FORTI RAFFICHE DI VENTO
SI CONSIGLIA DUNQUE LA MASSIMA PRUDENZA ALLA GUIDA
CIRCOLAZIONE IN GRADUALE MIGLIORAMENTO SULLE PRINCIPALOI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
PERMANGONO INCOLONNAMENTI SUL GRA IN INTERNA TRA FLAMINIA E NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E ARDEATINA
SU VIA PONTINA SI RALLENTA ALTEZZA TUFETTO IN DIREZIONE APRILIA
SU VIA LAURENTINA INCOLONNAMENTI TRA MURATELLA E ARDEA INH DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
MENTRE RICORDIAMO CHE LA STAZIONE CASTRO PETRORIO DELLA METRO B E’ CHIUSA PER LAVORI
POTRÀ ESSERE UTILIZZATA IN ALTERNATIVA LA VICINA FERMATA TERMINI O LE LINEE DI SUPERFICIE CHE TRANSITANO NEI PRESSI DELLA STAZIONE
TRASOPRTO FERROVIARIO
LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA VELLETRI E’ RALLENTATA
PER UN GUASTO ALLA LINEA A SEGUITO DI CONDIZIONI METEO CRITICHE TRA LANUVIO E CECCHINA.
RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID19 RICORDIAMO IL RISPETTO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO CHE IMPONE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO.
DA VALERIA VERNINI PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral