Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 15 OTTOBRE 2020 ORE 19:05 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA VIA APPIA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE
CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA TIBURTINA E LA STESSA APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA IN DIREZIONE GRA A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
TRAFFICO RALLENTATO SULLA LINEA ROMA ORTE ANCONA PER UN GUASTO ALLA LINEA DI ANCONA.
RITARDI FINO A 30 MINUTI
IN CONCLUSIONE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID19 RICORDIAMO IL RISPETTO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO CHE IMPONE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO.
DA FLAVIA DONDOLINI PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral