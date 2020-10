Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 15 OTTOBRE 2020 ORE 19:05 FLAVIA DONDOLINI

APRIAMO CON LA VIA APPIA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA

E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE

CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA TIBURTINA E LA STESSA APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA IN DIREZIONE GRA A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

TRAFFICO RALLENTATO SULLA LINEA ROMA ORTE ANCONA PER UN GUASTO ALLA LINEA DI ANCONA.

RITARDI FINO A 30 MINUTI

IN CONCLUSIONE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID19 RICORDIAMO IL RISPETTO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO CHE IMPONE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO.

