Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 15 OTTOBRE 2020 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO CHE SI STA NORMALIZZANDO DOPO UN POMERIGGIO CARATTERIZZATO DA DIVERSI PROBLEMI, LA CIRCOLAZIONE RISULTA INFATTI NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE.
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCORA SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE E DI ALBANO LAZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ORA UN AGGIORNAMENTO RIGUARDANTE LA SR627 DELLA VANDRA, SIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE, LA STRADA RESTA CHIUSA AL TRAFFICO TRA SAN BIAGIO SARACINISCO E PICINISCO NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI UNA FRANA VERIFICATASI AL KM 30. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.
IN CONCLUSIONE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID19 RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA E VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral