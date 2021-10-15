Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2021 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 15 OTTOBRE 2021 ORE 17.05 FEDERICO ASCANI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO PER INCIDENTE E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E APPIA. MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA A91 ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA ANCHE PER INCIDENTE
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE
SULLA FLAMINIA CODE TRA VIA DI GROTTAROSSA E RACCORDO IN USCITA DA ROMA
SULLA COLOMBO CODE TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’: RICORDIAMO INOLTRE CHE IN CONCOMITANZA CON IL BALLOTTAGGIO DELLE ELEZIONI COMUNALI DI ROMA, LE LINEE S SARANNO SOSPESE NELLE GIORNATE DEL 16, 18 E 19 OTTOBRE. IL SERVIZIO RIPRENDERÀ REGOLARMENTE MERCOLEDÌ 20.
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral