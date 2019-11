Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 15 NOVEMBRE 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN INTERNA CODE TRA PRENESTINA E LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

PRIMI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CON CODE TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO

SULLA ROMA TARQUINIA RALLENTAMENTI TRA CIVITAVECCHIA E TARQUINIA NEI DUE SENSI

ANDIAMO SULLA FLAMINIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA QUARTICCIOLO E PRIMA PORTA DIREZIONE ROMA

MENTRE IN DIREZIONE DELL’EUR TROVIAMO CODE A TRATTI SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E RACCORDO

SU VIA ARDEATINA CODE A TRATTI TRA SANTA PALOMBA E FALCOGNANA DIREZIONE ROMA

RICORDIAMO CHE DA OGGI ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI AVERE A BORDO LE CATENE DA NEVE O PNEUMATICI INVERNALI SULLE STRADE E AUTOSTRADE A RISCHIO DELLA REGIONE LAZIO.

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral