Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 15 NOVEMBRE 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN INTERNA CODE TRA PRENESTINA E LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
PRIMI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CON CODE TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
SULLA ROMA TARQUINIA RALLENTAMENTI TRA CIVITAVECCHIA E TARQUINIA NEI DUE SENSI
ANDIAMO SULLA FLAMINIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA QUARTICCIOLO E PRIMA PORTA DIREZIONE ROMA
MENTRE IN DIREZIONE DELL’EUR TROVIAMO CODE A TRATTI SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E RACCORDO
SU VIA ARDEATINA CODE A TRATTI TRA SANTA PALOMBA E FALCOGNANA DIREZIONE ROMA
RICORDIAMO CHE DA OGGI ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI AVERE A BORDO LE CATENE DA NEVE O PNEUMATICI INVERNALI SULLE STRADE E AUTOSTRADE A RISCHIO DELLA REGIONE LAZIO.
MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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