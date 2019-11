Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 15 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 VALERIA VERNINI

TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO

INIZIAMO DAL RACCORDO,IN INTERNA CODE TRA CASILINA E PONTINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA A 24 E NOMENTANA E A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA CASSIA E ROMA FIUMICINO

DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ,CODE TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO

SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR

SU VIA NOMENTANA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SANT’ALESSANDRO E RACCORDO DIREZIONE ROMA

MENTRE SU VIA FLAMINIA SI STA IN CODA TRA LABARO E RACCORDO DIREZIONE GROTTAROSSA

SULL’AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI CASALE LUMBROSO E ROMA AURELIA DIREZIONE CENTRO

ANDIAMO SU VIA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA E A SEGURIE TRA TOR DE CENCI E RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE EUR

IN CHIUSURA IL METEO: DA OGGI E PER LE PROSSIME 36 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO: IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.

