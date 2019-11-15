Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 15 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO,IN INTERNA CODE TRA CASILINA E ROMA FIUMICINO MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E A SEGUIRE TRA FLAMINIA E CASSIA E TRA AURELIA E PONTINA
PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR
SU VIA NOMENTANA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SANT’ALESSANDRO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SI STA IN CODA SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA PONTINA CODE TRA TOR DE CENCI E RACCORDO DIREZIOEN CENTRO
ANDIAMO NEL COMUNE DI VELLETRI,
CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIALE SALVO D’ACQUISTO,VIA DEI CAMPI SPORTIVI ,VIALE GUGLIELMO MARCONI E SULLA CIRCONVALLAZIONE DI LEVANTE
MENTRE
SI STA IN CODA SULLA SP600 ARIANA TRA VIA DEI VOLSCI E VIA DI GORI NEI DUE SENSI
IN CHIUSURA IL METEO: DA OGGI E PER LE PROSSIME 36 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO: IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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