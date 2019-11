Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 15 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 VALERIA VERNINI

INIZIAMO DAL RACCORDO,IN INTERNA CODE TRA CASILINA E ROMA FIUMICINO MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E A SEGUIRE TRA FLAMINIA E CASSIA E TRA AURELIA E PONTINA

PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO

SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR

SU VIA NOMENTANA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SANT’ALESSANDRO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SI STA IN CODA SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA PONTINA CODE TRA TOR DE CENCI E RACCORDO DIREZIOEN CENTRO

ANDIAMO NEL COMUNE DI VELLETRI,

CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIALE SALVO D’ACQUISTO,VIA DEI CAMPI SPORTIVI ,VIALE GUGLIELMO MARCONI E SULLA CIRCONVALLAZIONE DI LEVANTE

MENTRE

SI STA IN CODA SULLA SP600 ARIANA TRA VIA DEI VOLSCI E VIA DI GORI NEI DUE SENSI

IN CHIUSURA IL METEO: DA OGGI E PER LE PROSSIME 36 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO: IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.

