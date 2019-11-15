Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 15 NOVEMBRE 2019 ORE 09:05 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E PONTINA E A SEGUIRE TRA FLAMINIA E L’OTTAVIA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA AURELIA E PONTINA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA
ANCORA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR
SU VIA NOMENTANA CODE TRA SANT’ALESSANDRO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
MENTRE SU VIA CASSIA SI STA IN CODA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
ANDIAMO SU VIA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR DE CENCI E RACCORDO DIREZIONE CENTRO
UN INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA ARDEATINA TRA VIA DI FALCOGNANA E VIA DI PORTA MEDAGLIA DIREZIONE SANTA PALOMBA
MENTRE SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E GIARDINETTI NELLE DUE DIREZIONI
RICORDIAMO CHE DA OGGI ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI AVERE A BORDO LE CATENE DA NEVE O PNEUMATICI INVERNALI SULLE STRADE E AUTOSTRADE A RISCHIO DELLA REGIONE LAZIO.
MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:
LE LINEE TRAM 5 e 19 DA VIA PRENESTINA VENGONO DEVIATE IN VIA PALMIRO TOGLIATTI CAUSA INCIDENTE TRA AUTO PRIVATE IN VIA BRESADOLA ALTEZZA VIA SMALDONE.
ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO NELLA TRATTA VIA BRESADOLA <> PIAZZA DEI GERANI
IN CHIUSURA IL METEO: DA OGGI E PER LE PROSSIME 36 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO: IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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