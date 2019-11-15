Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 15 NOVEMBRE 2019 ORE 09:35 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL RACCORDO, IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA BOCCEA E L’OTTAVIA,A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A 24 E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LAURENTINA
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE LA SITUAZIONE E’ IN MIGLIORAMENTO, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
MENTRE SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR
SEMPRE IN DIREZIONE DELL’EUR CODE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E RACCORDO
SU VIA NOMENTANA CODE A TRATTI TRA SANT’ALESSANDRO E RACCORDO DIREZIONE ROMA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:
LE LINEE TRAM 5 e 19 DA VIA PRENESTINA VENGONO DEVIATE IN VIA PALMIRO TOGLIATTI CAUSA INCIDENTE TRA AUTO PRIVATE IN VIA BRESADOLA ALTEZZA VIA SMALDONE.
ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO NELLA TRATTA VIA BRESADOLA <> PIAZZA DEI GERANI
RICORDIAMO CHE DA OGGI ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI AVERE A BORDO LE CATENE DA NEVE O PNEUMATICI INVERNALI SULLE STRADE E AUTOSTRADE A RISCHIO DELLA REGIONE LAZIO.
MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
IN CHIUSURA IL METEO: DA OGGI E PER LE PROSSIME 36 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO: IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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