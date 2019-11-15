Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 15 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
IN GRADUALE MIGLIORAMENTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO,
QUASI DEL TUTTO NORMALIZZATO IL TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24
RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
UN INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VITINIA IN DIREZIONE ROMA
MENTRE SU VIA ARDEATINA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL DI LEVA E VIA DELLA FALCOGNANA IN DIREZIONE DI FALCOGNANA
CODE SU VIA APPIA TRA CAVA DEI SELCI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:
LE LINEE TRAM 5 e 19 DA VIA PRENESTINA VENGONO DEVIATE IN VIA PALMIRO TOGLIATTI CAUSA INCIDENTE TRA AUTO PRIVATE IN VIA BRESADOLA ALTEZZA VIA SMALDONE.
ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO NELLA TRATTA VIA BRESADOLA <> PIAZZA DEI GERANI
RICORDIAMO CHE DA OGGI ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI AVERE A BORDO LE CATENE DA NEVE O PNEUMATICI INVERNALI SULLE STRADE E AUTOSTRADE A RISCHIO DELLA REGIONE LAZIO.
MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
IN CHIUSURA IL METEO: DA OGGI E PER LE PROSSIME 36 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO: IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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