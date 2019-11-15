Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 15 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA ROMA FIUMICINO E LAURENTINA MENTRE IN INTERNA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA A24 E CASILINA
SU VIA AURELIA A CAUSA DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI CHE HANNO PROVOCATO ALLAGAMENTI SULLA SEDE STRADALE E’ STATO ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO TRA IL KM 64+000 E IL 66+800 NEI PRESSI DI SANTA MARINELLA
SITUAZIONE ANALOGA CON CODE SULL’AURELIA BIS AL KM 16+400 NEI PRESSI DI VETRALLA
INCOLONNAMENTI SULLA VIA DEL MARE TRA VIA CAMPOBELLO E VIA FRATELLI BANDIERA NEI DUE SENSI
SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI SI PROCEDE A RILENTO A CAUSA DI LAVORI SU VIA ARDEATINA TRA CASTEL DI LEVA E VIA FALCOGNANA
CODE A TRATTI SU VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA DIREZIONE ROMA
RICORDIAMO CHE DA OGGI ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI AVERE A BORDO LE CATENE DA NEVE O PNEUMATICI INVERNALI SULLE STRADE E AUTOSTRADE A RISCHIO DELLA REGIONE LAZIO.
MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
IN CHIUSURA IL METEO: DA OGGI E PER LE PROSSIME 36 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO: IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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