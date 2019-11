Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 15 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI

ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO,

MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

CODE SU VIA PONTINA ALTEZZA SPINACETO DIREZIONE CASTEL ROMANO

MENTRE SU VIA AURELIA A CAUSA DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI CHE HANNO PROVOCATO ALLAGAMENTI SULLA SEDE STRADALE E’ STATO ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO TRA IL KM 64+000 E IL 66+800 NEI PRESSI DI SANTA MARINELLA

SITUAZIONE ANALOGA CON CODE SULL’AURELIA BIS AL KM 16+400 NEI PRESSI DI VETRALLA

SU VIA APPIA CODE ALTEZZA FRATTOCCHIE E A SEGUIRE CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL COMUNE DI ALBANO

CODE A TRATTI SU VIA CASILINA TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI

SEMPRE NEI DUE SENSI DISAGI SU VIA TIBURTINA TRA VILLALBA E TIVOLI TERME

PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO :

LAZIOMAR A CAUSA DI CONDIZIONI METEO AVVERSE COMUNICA CHE OGGI 15 NOVEMBRE NON EFFETTUERA’ LA CORSA UNITA’ VELOCE FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:

SULLA ROMA LIDO CIRCOLAZIONE INTERROTTA NELLA TRATTA ACILIA- LIDO CENTRO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

E’ IN CORSO DI ATTIVAZIONE IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVO.

