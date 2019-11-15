Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 15 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL RACCORDO,
IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE ARDEATINA E LA PISANA E PIU AVANTI RALLENTAMENTI TRA TRIONFALE E PRENESTINA
MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE GENERA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E APPIA
ANDIAMO SULL A24 ROMA-TERAMO CODE GENERATE PER UN INCIDENTE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA AL KM 80 TRA LE USCITE TORNIMPARTE E VALLE DEL SALTO IN DIREZIONE ROMA
C’è MOLTO TRAFFICO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA NI NERONE NEI DUE SENSI
STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO
PERMANGONO CODE SU VIA TIBURTINA TRA VILLALBA E TIVOLI TERME IN DIREZIONE DI ROMA
MENTRE ILNLOCALITA ROCCA DI PAPA PRESTARE ATTENZIONE NPER ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA AL KM 5 IN VIA DELLE BAROZZE
MENTRE SU VIA AURELIA A CAUSA DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI CHE HANNO PROVOCATO ALLAGAMENTI SULLA SEDE STRADALE E’ STATO ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DI SANTA MARINELLA TRA IL KM 64+000 E IL 67
SITUAZIONE ANALOGA SEMPRE SULL’AURELIA BIS AL KM 16 NEI PRESSI DI VETRALLA
ALLERTA METEO PER LE PROSSIME 36 ORE
SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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