Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 15 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL RACCORDO,
IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E APPIA
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA E A24 ROMA TERAMO
SEMPRE SULL A24 ROMA-TERAMO CODE GENERATE PER UN INCIDENTE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA AL KM 80 TRA LE USCITE TORNIMPARTE E VALLE DEL SALTO IN DIREZIONE ROMA
C’è MOLTO TRAFFICO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO
E SULLA VIA TIBURTINA TRA VILLALBA E TIVOLI TERME
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TROVIAMO TRAFFICO INTENSOI TRA VIA DELLA MAGLIANA E ANSA DEL TEVERE IN USCITA
PARTICOLARMENTE TRAFFICATI I CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE E SCENDENDO SULLA NETTUNENSE TRAFFICO INTENSO A PAVONA NEI DUE SENSI
MENTRE IN LOCALITA ROCCA DI PAPA PRESTARE ATTENZIONE PER ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA AL KM 5 DI VIA ROCCA DI PAPA INCROCIO IN VIA DELLE BAROZZE
SULLA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI TRA PALESTRINA E GENAZZANO ESATTAMENTE AL KM 62 E 500 SMONTAMENTO FRANOSO
PRESTARE ATTENZIONE DEVIAZIONI IN CORSO
RICORDIAMO ALLERTA METEO PER LE PROSSIME 36 ORE
SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE ACCOMPAGNATE DA POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON LA VIABILITA’
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