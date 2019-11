Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 15 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 MARCO CILUFFO

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO CON IL RACCORDO,

IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E APPIA

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA E A24 ROMA TERAMO

SEMPRE SULL A24 ROMA-TERAMO CODE GENERATE PER UN INCIDENTE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA AL KM 80 TRA LE USCITE TORNIMPARTE E VALLE DEL SALTO IN DIREZIONE ROMA

C’è MOLTO TRAFFICO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO

E SULLA VIA TIBURTINA TRA VILLALBA E TIVOLI TERME

SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TROVIAMO TRAFFICO INTENSOI TRA VIA DELLA MAGLIANA E ANSA DEL TEVERE IN USCITA

PARTICOLARMENTE TRAFFICATI I CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE E SCENDENDO SULLA NETTUNENSE TRAFFICO INTENSO A PAVONA NEI DUE SENSI

MENTRE IN LOCALITA ROCCA DI PAPA PRESTARE ATTENZIONE PER ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA AL KM 5 DI VIA ROCCA DI PAPA INCROCIO IN VIA DELLE BAROZZE

SULLA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI TRA PALESTRINA E GENAZZANO ESATTAMENTE AL KM 62 E 500 SMONTAMENTO FRANOSO

PRESTARE ATTENZIONE DEVIAZIONI IN CORSO

RICORDIAMO ALLERTA METEO PER LE PROSSIME 36 ORE

SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE ACCOMPAGNATE DA POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.

DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON LA VIABILITA’

Servizio fornito da Astral