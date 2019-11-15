Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 15 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL RACCORDO,
IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E USCITA APPIA
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA PRENESTINA E ARDEATINA
E TRA L’ USCITA CASSIA E A24 ROMA TERAMO
RESTIAMO SULL A24 CODE SUL TRATTO URBANO TRA LA TANGENZIALE E RACCORDO E PROSEGUENDO VERSO TERAMO SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE TIVOLI E CASTELMADAMA
ALTA VELOCITA ROMA NAPOLI RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE FRA CECCANO E SANGIOVANNI.
RITARDI FINO A 50 MINUTI
C’è MOLTO TRAFFICO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI
PER MALTEMPO TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA MONTEROSI E LE RUGHE NEI DUE SENSI DI MARCIA E STESSA SITUAZIONE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E APRILIA
TRAFFICO INTENSO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA DELLA MAGLIANA E ANSA DEL TEVERE IN USCITA
PARTICOLARMENTE TRAFFICATI I CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE E SCENDENDO SULLA NETTUNENSE TRAFFICO INTENSO A PAVONA NEI DUE SENSI
IN LOCALITA ROCCA DI PAPA PRESTARE ATTENZIONE PER ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA AL KM 5 DI VIA ROCCA DI PAPA INCROCIO IN VIA DELLE BAROZZE
PRESTARE ATTENZIONE PER DEVIAZIONI IN CORSO PER UNO SMONTAMENTO FRANOSO SULLA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI TRA PALESTRINA E GENAZZANO ESATTAMENTE AL KM 62 E 500
E INFINE
SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE CRITICITA’ DA CODICE GIALLO, PREVISTE PER OGGI PRECIPITAZIONI CON TEMPORALI
UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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