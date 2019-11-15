Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 15 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO SULLA A1 ROMANAPOLI CODA DI 6 KM PER UN INCIDENTE TRA SANVITTORE E CAIANELLO VERSO NAPOLI SI CONSIGLIA PERCORSO ALTERNATIVO USCIRE A CAIANELLO VERSO NAPOLI, E DI USCIRE A SANVITTORE PROVENENDO DA ROMA
SUL RACCORDO,
IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E L’ USCITA PRENESTINA
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E PIU AVANTI REGISTRIAMO CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA LA PISANA
TRATTO URBANO DELL A 24 CODE TRA LA TANGENZIALE EST E RACCORDO E RALLENTAMENTI IN ENTRATA TRA RACCORDO ED IL CENTRO
TRAFFICO INTENSO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA DELLA MAGLIANA E ANSA DEL TEVERE IN USCITA
ALTA VELOCITA ROMA NAPOLI RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE FRA CECCANO E SANGIOVANNI.
RITARDI FINO A 50 MINUTI
PER MALTEMPO REGISTRIAMO RALLENTAMENTI
SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE
SULLA CASSIA BIS TRA MONTEROSI E LE RUGHE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E APRILIA
SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E MALBORGHETTO
NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN LOCALITA ROCCA DI PAPA PRESTARE ATTENZIONE PER ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA AL KM 5 DI VIA ROCCA DI PAPA INCROCIO IN VIA DELLE BAROZZE
PRESTARE ATTENZIONE PER DEVIAZIONI IN CORSO PER UNO SMONTAMENTO FRANOSO SULLA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI TRA PALESTRINA E GENAZZANO ESATTAMENTE AL KM 62 E 500
E INFINE
SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE CRITICITA’ DA CODICE GIALLO, PREVISTE PER OGGI PRECIPITAZIONI CON TEMPORALI
UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON LA VIABILITA’ …
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