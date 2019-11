Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 15 NOVEMBRE 2019 ORE 18:05 MARCO CILUFFO

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

PERMANGONO 6 KM DI CODA PER UN INCIDENTE SULLA ROMA NAPOLI TRA SAN VITTORE E CAIANELLO VERSO NAPOLI

SUL RACCORDO,

IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E L’ USCITA PRENESTINA

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E PIU AVANTI REGISTRIAMO CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA LA PISANA

SUL TRATTO URBANO DELL A 24 CODE INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST E IN USCITA TRAFFICO INTENSO TRA TANGENZIALE E RACCORDO

TRAFFICO INTENSO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA DELLA MAGLIANA E ANSA DEL TEVERE IN USCITA

ALTA VELOCITA ROMA NAPOLI RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE FRA CECCANO E SANGIOVANNI.

RITARDI FINO A 70 MINUTI

PER MALTEMPO REGISTRIAMO RALLENTAMENTI

SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE

SULLA CASSIA BIS TRA MONTEROSI E LE RUGHE

SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E APRILIA

SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E MALBORGHETTO

NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA LAURENTINA CHIUSO IL TRATTO DI STRADA PER ALLAGAMENTI TRA VIA DELLA MANDRIOLA E VIA NAZARENO STRAMPELLI IN DIREZIONE POMEZIA

E INFINE

SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE CRITICITA’ DA CODICE GIALLO, PREVISTE PER OGGI PRECIPITAZIONI CON TEMPORALI

UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA

DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON LA VIABILITA’ …

Servizio fornito da Astral