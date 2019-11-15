Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 15 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PERMANGONO 6 KM DI CODA PER UN INCIDENTE SULLA ROMA NAPOLI TRA SAN VITTORE E CAIANELLO VERSO NAPOLI
NOTEVOLI I DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA PISANA E L’USCITA PRENESTINA
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E USCITA LA PISANA
STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELL A 24 CODE INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, ED IN USCITA TRAFFICO INTENSO TRA TANGENZIALE E RACCORDO
MENTRA SULL A1 FIRENZE ROMA PRESTARE ATTENZIONE PER MALTEMPO VISIBILITA’ INFERIORE AI 80 METRI
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA DELLA MAGLIANA E ANSA DEL TEVERE IN USCITA
ALTA VELOCITA ROMA-NAPOLI RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA CECCANO E SANGIOVANNI.
RITARDI FINO A 70 MINUTI
PER MALTEMPO REGISTRIAMO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE
SULLA CASSIA BIS TRA MONTEROSI E LE RUGHE
SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E MALBORGHETTO
SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO FINO A LATINA
REGISTRIAMO ANCHE UN INCIDENTE SU VIA DI PRATICA ALTEZZA VIA CASTEL ROMANO DOVE PROVOCA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA LAURENTINA CHIUSO IL TRATTO DI STRADA PER ALLAGAMENTI TRA
ALTEZZA VIA DEL FOSSO DI RADICELLI, LOCALITÀ COLLEDEIPINI, IN DIREZIONE ROMA
ANCORA DISAGI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
AL MOMENTO PER DANNI DA MALTEMPO CHIUSA STAZIONE NUMIDIO QUADRATO IN DIREZIONE BATTISTINI TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE STAZIONE APERTA IN DIREZIONE ANAGNINA
UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA, ANCHE PER LE CRITICITA’ SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE PER OGGI PER PRECIPITAZIONI E TEMPORALI E FORTI VENTI
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON LA VIABILITA’ …
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