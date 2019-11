Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 15 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 MARCO CILUFFO

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

PERMANGONO 6 KM DI CODA PER UN INCIDENTE SULLA ROMA NAPOLI TRA SAN VITTORE E CAIANELLO VERSO NAPOLI

NOTEVOLI I DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA PISANA E L’USCITA PRENESTINA

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E USCITA LA PISANA

STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELL A 24 CODE INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, ED IN USCITA TRAFFICO INTENSO TRA TANGENZIALE E RACCORDO

MENTRA SULL A1 FIRENZE ROMA PRESTARE ATTENZIONE PER MALTEMPO VISIBILITA’ INFERIORE AI 80 METRI

TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA DELLA MAGLIANA E ANSA DEL TEVERE IN USCITA

ALTA VELOCITA ROMA-NAPOLI RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA CECCANO E SANGIOVANNI.

RITARDI FINO A 70 MINUTI

PER MALTEMPO REGISTRIAMO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE

SULLA CASSIA BIS TRA MONTEROSI E LE RUGHE

SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E MALBORGHETTO

SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO FINO A LATINA

REGISTRIAMO ANCHE UN INCIDENTE SU VIA DI PRATICA ALTEZZA VIA CASTEL ROMANO DOVE PROVOCA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA LAURENTINA CHIUSO IL TRATTO DI STRADA PER ALLAGAMENTI TRA

ALTEZZA VIA DEL FOSSO DI RADICELLI, LOCALITÀ COLLEDEIPINI, IN DIREZIONE ROMA

ANCORA DISAGI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

AL MOMENTO PER DANNI DA MALTEMPO CHIUSA STAZIONE NUMIDIO QUADRATO IN DIREZIONE BATTISTINI TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE STAZIONE APERTA IN DIREZIONE ANAGNINA

UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA, ANCHE PER LE CRITICITA’ SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE PER OGGI PER PRECIPITAZIONI E TEMPORALI E FORTI VENTI

DA MARCO CILUFFO E ASTRAL PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON LA VIABILITA’ …

Servizio fornito da Astral