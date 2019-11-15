Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 15 NOVEMBRE 2019 ORE 19:05 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ALTA VELOCITA ROMA-NAPOLI RIMANE RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO, RITARDI FINO A 50 MINUTI
PERMANGONO 6 KM DI CODA PER UN INCIDENTE SULLA ROMA NAPOLI TRA SAN VITTORE E CAIANELLO VERSO NAPOLI, MENTRE IN DIREZIONE ROMA TRAFFICO RALLENTATO PER MALTEMPO TRA VALMONTONE E ROMA
NOTEVOLI I DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA PISANA E L’USCITA PRENESTINA
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E USCITA LA PISANA
STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELL A 24 CHIUSO IL TUNNEL DELLA TANGENZIALE EST DA PORTONACCIO IN DIREZIONE SALARIA MENTRE SI STA IN CODA IN USCITA FINO A SETTECAMINI
SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE, CI SONO 6 KM DI CODA A CAUSA DI IMPORTANTI RISTAGNI DI ACQUA CHE SI SONO FORMATI COME CONSEGUENZA DEI FORTI TEMPORALI. CONSIGLIAMO A CHI VIAGGIA VERSO FIRENZE DI USCIRE A PONZANO ROMANO
SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI CHIUSA PER ALLAGAMENTO ANCHE IL TRATTO TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI
PER MALTEMPO REGISTRIAMO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE
SULLA CASSIA BIS TRA MONTEROSI E LE RUGHE
SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E MALBORGHETTO
SULLA ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE DI FIUMICINO
SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO FINO A LATINA
ANCORA DISAGI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
AL MOMENTO PER DANNI DA MALTEMPO CHIUSE LE STAZIONE DI NUMIDIO QUADRATO E LUCIO SESTIO
E RICORDIAMO CHE SONO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E BALDO DEGLI UBALDI.
UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA PER LE CRITICITA’ SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE PER OGGI
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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