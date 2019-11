Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 15 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35 MARCO CILUFFO

RIMANE RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO LA LINEA FERROVIARIA ROMA-NAPOLI ALTA VELOCITA

RITARDI FINO A 50 MINUTI

PERSISTONO 6 KM DI CODA PER UN INCIDENTE SULLA ROMA NAPOLI TRA SAN VITTORE E CAIANELLO VERSO NAPOLI, MENTRE IN DIREZIONE ROMA TRAFFICO RALLENTATO PER MALTEMPO TRA VALMONTONE E ROMA E PER PIOGGIA VISIBILITA A 80 METRI SUL TRATTO ANAGNI FERENTINO IN DIREZIONE ROMA.

NOTEVOLI I DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E L’USCITA PRENESTINA

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E APPIA

STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELL A 24 CHIUSA LA GALLERIA DELLA TANGENZIALE EST DA PORTONACCIO IN DIREZIONE SALARIA SI CONSIGLIA DI USCIRE A PORTONACCIO MENTRE SI STA IN CODA IN USCITA FINO A SETTECAMINI

SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE, CI SONO 6 KM DI CODA A CAUSA DI IMPORTANTI RISTAGNI DI ACQUA CHE SI SONO FORMATI COME CONSEGUENZA DEI FORTI TEMPORALI. SI REGISTRANO 1 KM DI CODA ANCHE IN DIREZIONE SUD A PARTIRE DA ORTE. IN CARREGGIATA NORD SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO, MENTRE VERSO SUD IL TRAFFICO DEFLUISCE SU TUTTE LE CORSIE.

CHIUSA PER ALLAGAMENTO LA TANGENZIALE DEI CASTELLI NEL TRATTO

TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI

SULLA STARDA PROVINCIALE 54 MAGLIANA SABINA CHIUSA PER FRANA IL TRATTO DAL KM 21 AL KM 25 DEVIAZIONI SUL POSTO.

PER MALTEMPO REGISTRIAMO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE

SULLA CASSIA BIS TRA MONTEROSI E LE RUGHE

SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E MALBORGHETTO

SULLA ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE DI FIUMICINO

SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO FINO A LATINA

ANCHE LA VIA ARDEATINA DAL RACCORDO AL DIVINO AMORE

ANCORA DISAGI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

AL MOMENTO PER DANNI DA MALTEMPO CHIUSE LE STAZIONE DI NUMIDIO QUADRATO E LUCIO SESTIO

E RICORDIAMO CHE SONO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E BALDO DEGLI UBALDI.

UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA PER LE CRITICITA’ SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE PER OGGI

