Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 20:30

INIZIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA PRENESTINA E APPIA.

SULLA A 24 CHIUSA LA GALLERIA DELLA TANGENZIALE EST DA PORTONACCIO IN DIREZIONE SALARIA SI CONSIGLIA DI USCIRE A PORTONACCIO MENTRE RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA TANGENZIALE A VIA DI TOR CERVARA

SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE, CI SONO 6 KM DI CODA A CAUSA DI IMPORTANTI RISTAGNI DI ACQUA CHE SI SONO FORMATI COME CONSEGUENZA DEI FORTI TEMPORALI.

CHIUSA PER ALLAGAMENTO LA TANGENZIALE DEI CASTELLI NEL TRATTO

TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI

SULLA STARDA PROVINCIALE 54 MAGLIANA SABINA CHIUSA PER FRANA IL TRATTO DAL KM 21 AL KM 25 DEVIAZIONI SUL POSTO.

ANCORA DISAGI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

AL MOMENTO PER DANNI DA MALTEMPO CHIUSE LE STAZIONE DI NUMIDIO QUADRATO E LUCIO SESTIO E MANZONI.

E RICORDIAMO CHE SONO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E BALDO DEGLI UBALDI.

UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA PER LE CRITICITA’ SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE PER OGGI

