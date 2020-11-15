Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2020 ore 08:30

di - 15 Novembre 2020 - 8:30

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    VIABILITÀ DEL 15 NOVEMBRE 2020 0RE 08.20 MARCO CILUFFO
    BEN RI-TROVATI CON L’ APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ,
    UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PER IL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGFUIONE LAZIO COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE
    TRASPORTO PUBBLICO
    NELLA GIORNATA DI OGGI SULLA METRO A RIMARRANNO CHIUSE LE STAZIONI SPAGNA E FLAMINIO
    I TRENI TRANSITERANNO SENZA FERMARE. POTRANNO ESSERE UTILIZZATE, IN ALTERNATIVA, LE STAZIONI LEPANTO E BARBERINI.
    SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI ATTIVA LA DOMENICA ECOLOGICA
    IL PROVVEDIMENTO PREVEDE IL DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE AI VEICOLI PRIVATI, NELLA FASCIA VERDE,
    NELLE FASCE ORARIE 7.30 – 12.30 E NEL POMERIGGIO 16.30 – 20.30
    LO STOP COINVOLGE ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 6.
    LE ALTRE NOTIZIE
    VIA LIBERA ALLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI NEI PROSSIMI FINE SETTIMANA PER I MEZZI PESANTI SUPERIORE 7,5T SU TUTTE LE STRADE EXTRAURBANE.
    GLI AUTOTRASPORTATORI POTRANNO LIBERAMENTE CIRCOLARE ANCHE NEI PROSSIMI TRE FINE SETTIMANA DEL MESE.
    RICORDIAMO CHE DA OGGI DOMENICA 15 NOVEMBRE E FINO AL 15 APRILE 2021
    SCATTA L’OBBLIGO DI MONTARE LE GOMME INVERNALI O DI PORTARE CATENE A BORDO NEI TRATTI INTERESSATI
    PER CONSULTARE L’ELENCO DEI TRATTI AUTOSTRADALI IN CUI VIGE L’OBBLIGO COLLEGATEVI AL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
    INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE
    A TAL PROPOSITO LE ULTIME DISPOSIZIONI IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, VIETANO GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSE FASCIE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATI MOTIVI DI STUDIO, LAVORO O NECISSITÀ. E’ OBBLIGATORIOA L’AUTOCERTIFICAZIONE
    DA MARCO CILUFFO ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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