Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2020 ore 08:30

PER IL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGFUIONE LAZIO COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE

TRASPORTO PUBBLICO

NELLA GIORNATA DI OGGI SULLA METRO A RIMARRANNO CHIUSE LE STAZIONI SPAGNA E FLAMINIO

I TRENI TRANSITERANNO SENZA FERMARE. POTRANNO ESSERE UTILIZZATE, IN ALTERNATIVA, LE STAZIONI LEPANTO E BARBERINI.

SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI ATTIVA LA DOMENICA ECOLOGICA

IL PROVVEDIMENTO PREVEDE IL DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE AI VEICOLI PRIVATI, NELLA FASCIA VERDE,

NELLE FASCE ORARIE 7.30 – 12.30 E NEL POMERIGGIO 16.30 – 20.30

LO STOP COINVOLGE ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 6.

LE ALTRE NOTIZIE

VIA LIBERA ALLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI NEI PROSSIMI FINE SETTIMANA PER I MEZZI PESANTI SUPERIORE 7,5T SU TUTTE LE STRADE EXTRAURBANE.

GLI AUTOTRASPORTATORI POTRANNO LIBERAMENTE CIRCOLARE ANCHE NEI PROSSIMI TRE FINE SETTIMANA DEL MESE.

RICORDIAMO CHE DA OGGI DOMENICA 15 NOVEMBRE E FINO AL 15 APRILE 2021

SCATTA L’OBBLIGO DI MONTARE LE GOMME INVERNALI O DI PORTARE CATENE A BORDO NEI TRATTI INTERESSATI

PER CONSULTARE L’ELENCO DEI TRATTI AUTOSTRADALI IN CUI VIGE L’OBBLIGO COLLEGATEVI AL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE

A TAL PROPOSITO LE ULTIME DISPOSIZIONI IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, VIETANO GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSE FASCIE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATI MOTIVI DI STUDIO, LAVORO O NECISSITÀ. E’ OBBLIGATORIOA L’AUTOCERTIFICAZIONE

