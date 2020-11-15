Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 15 NOVEMBRE 2020 0RE 10:20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI CON L’ APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ,
UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
PER IL MOMENTO TRAFFICO SCARSO SULLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE LAZIO COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE
PRESTARE ATTENZIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE DEL RACCORDO PER UN INCIDENTE TRA IL BIVIO DELLA ROMA NAPOLI E SAN CESAREO
NEBBIA SEGNALATA SULLA A1 FIRENZE ROMA NEL TRATTO CHIUSI E ATTIGLIANO DOV’È LA VISIBILITÀ SI RIDUCE A 110 M
PRESTARE ATTENZIONE
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
NELLA GIORNATA DI OGGI SULLA METRO A RIMARRANNO CHIUSE LE STAZIONI SPAGNA E FLAMINIO I TRENI TRANSITERANNO SENZA FERMARE.
POTRANNO ESSERE UTILIZZATE, IN ALTERNATIVA, LE STAZIONI LEPANTO E BARBERINI.
CAMBIAMO ARGOMENTO
OGGI DOMENICA ECOLOGICA NELLA CAPITALE CON DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER AUTO E MOTO NELLA FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 12:30
LO STOP RIPRENDERA’ NEL POMERIGGIO DALLE 16:30-20:30
IL BLOCCO INTERESSA ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 6.
RICORDIAMO CHE DA OGGI AL 15 APRILE OBBLIGO DI CATENE A BORDO O PNEUMATICI INVERNALI SULLE STRADE COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI DEL LAZIO A RISCHIO NEVE E GHIACCIO
PER CONSULTARE L’ELENCO DEI TRATTI AUTOSTRADALI IN CUI VIGE L’OBBLIGO COLLEGATEVI AL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE
A TAL PROPOSITO LE ULTIME DISPOSIZIONI IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, VIETANO GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSE FASCIE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATI MOTIVI DI STUDIO, LAVORO O NECESSITÀ.
E’ OBBLIGATORIA L’AUTOCERTIFICAZIONE
DA ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral