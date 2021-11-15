Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2021 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 15 NOVEMBRE 2021 ORE 09.35 FEDERICO ASCANI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER INCIDENTE TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE ROMA
SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E POMEZIA DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA TOR VERGATA
IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO
SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CODE SU
VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA
SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
ALLERTA METEO GIALLA PER LA GIORNATA DI OGGI, PREVISTI FENOMENI TEMPORALESCHI SUI SETTORI OCCIDENTALI
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral