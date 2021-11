Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2021 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 15 NOVEMBRE 2021 ORE 09.35 FEDERICO ASCANI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER INCIDENTE TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE ROMA

SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E POMEZIA DIREZIONE ROMA

SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA TOR VERGATA

IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO

SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CODE SU

VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA

SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI

ALLERTA METEO GIALLA PER LA GIORNATA DI OGGI, PREVISTI FENOMENI TEMPORALESCHI SUI SETTORI OCCIDENTALI

DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral