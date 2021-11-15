Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2021 ore 09:45

di - 15 Novembre 2021 - 9:45

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 15 NOVEMBRE 2021 ORE 09.35 FEDERICO ASCANI
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER INCIDENTE TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE ROMA
    SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E POMEZIA DIREZIONE ROMA
    SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA TOR VERGATA
    IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO
    SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CODE SU
    VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA
    SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
    ALLERTA METEO GIALLA PER LA GIORNATA DI OGGI, PREVISTI FENOMENI TEMPORALESCHI SUI SETTORI OCCIDENTALI
    DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home