Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2021 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 15 NOVEMBRE 2021 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A91 ROMA FIUMICINO PER INCIDENTE CODE TRA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE RACCORDO ANULARE
IN DIREZIONE ROMA CODE SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA
SU VIA FLAMINIA CODE ALTEZZA RACCORDO
E SUL RACCORDO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA PROPRIO ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE
SULLA SS156 DEI MONTI LEPINI CODE PER LAVORI TRA GIULIANO DI ROMA E PROSSEDI NELLE DUE DIREZIONI. ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO
ALLERTA METEO GIALLA PER LA GIORNATA DI OGGI, PREVISTI FENOMENI TEMPORALESCHI SUI SETTORI OCCIDENTALI
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral