Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2021 ore 12:30

SULL’A91 ROMA FIUMICINO PER INCIDENTE CODE TRA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE RACCORDO ANULARE

IN DIREZIONE ROMA CODE SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA

SU VIA FLAMINIA CODE ALTEZZA RACCORDO

E SUL RACCORDO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA PROPRIO ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE

SULLA SS156 DEI MONTI LEPINI CODE PER LAVORI TRA GIULIANO DI ROMA E PROSSEDI NELLE DUE DIREZIONI. ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO

ALLERTA METEO GIALLA PER LA GIORNATA DI OGGI, PREVISTI FENOMENI TEMPORALESCHI SUI SETTORI OCCIDENTALI

