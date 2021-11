Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 15 NOVEMBRE 2021 ORE 20:20 FEDERICO DI LERNIA

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO NORMALIZZATO E CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO

PERMANGONO INVECE LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE DAL RACCORDO AD ACILIA IN DIREZIONE OSTIA

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSA BIS DAL RACCORDO A FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO

SI STA IN CODA ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VITINIA A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’: RICORDIAMO INOLTRE CHE PER FACILITARE GLI SPOSTAMENTI DI STUDENTI E LAVORATORI, LA LINEA S15 PIRAMIDE PROLUNGA L’ORARIO DI SERVIZIO DALLE 13 ALLE 19, RESTANO INVARIATI GLI ORARI DELLE ALTRE LINEE S.

DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, AUGURIAMO BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral