Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 07:30

VIABILITA' DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 07.20

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DEL RACCORDO

DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI BUFALOTTA IN CARREGGIATA INTERNA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ STATA COMPLETATA LA RIAPERTURA DELLA STAZIONE METRO A DI BARBERINI, CHE GIÀ DALLA SERATA DI IERI ERA UTILIZZABILE DAI PASSEGGERI IN USCITA. LA RIAPERTURA DELLA STAZIONE BARBERINI NON RENDE PIÙ NECESSARIO IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO BUS FRA TERMINI E FLAMINIO, CHE VERRÀ INTERROTTO.

CONTINUANO LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ALLA STAZIONE SPAGNA.

RICORDIAMO INOLTRE CHE È CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA PER ACCERTAMENTI DELLE AUTORITA’.

