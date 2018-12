Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 08:30

VIABILITA’ DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 08.20 GIANMARCO TULLI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

PRIME ORE DELLA MATTINATA CARATTERIZZATE DALLE BASSE TEMPERATURE, POSSIBILITA’ QUINDI DI TROVARE STRADE GHIACCIATE.

AL MOMENTO NEVICA SULLA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, UN ULTERIORE INVITO QUINDI A MODERARE LA VELOCITA’, A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE, EVITANDO CONTESTUALMENTE BRUSCHE FRENATE, ACCELERAZIONI ED IMPROVVISE STERZATE.

TRAFFICO PERO’ REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È STATA COMPLETATA LA RIAPERTURA DELLA STAZIONE METRO A DI BARBERINI, CHE GIÀ DALLA SERATA DI IERI ERA UTILIZZABILE DAI PASSEGGERI IN USCITA. LA RIAPERTURA DELLA STAZIONE BARBERINI NON RENDE PIÙ NECESSARIO IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO BUS FRA TERMINI E FLAMINIO, CHE VERRÀ INTERROTTO.

CONTINUANO PERO’LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ALLA STAZIONE SPAGNA.

RICORDIAMO INOLTRE CHE È CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA PER ACCERTAMENTI DELLE AUTORITA’.

DA GIANMARCO TULLI È TUTTO.

Servizio fornito da Astral