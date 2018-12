Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 09:30

VIABILITA’ DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 09.20 GIANMARCO TULLI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

PRIME ORE DELLA MATTINATA CARATTERIZZATE DALLE BASSE TEMPERATURE, POSSIBILITA’ QUINDI DI TROVARE STRADE GHIACCIATE.

AL MOMENTO NEVICA SULLA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, UN ULTERIORE INVITO QUINDI A MODERARE LA VELOCITA’, A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE, EVITANDO CONTESTUALMENTE BRUSCHE FRENATE, ACCELERAZIONI ED IMPROVVISE STERZATE.

TRAFFICO ANCORA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, OGGI ALLE 14.00 SI SVOLGE UN CORTEO, CON PARTENZA DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER GIUNGERE IN PIAZZA MADONNA DI LORETO.

SARANNO DEVIATI 25 LINEE TRA BUS E TRAM.

IN CASO DI CHIUSURE AL TRAFFICO IN PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO, VIA CESARE BATTISTI, VIA DEL TEATRO MARCELLO E VIA DEL PLEBISCITO ULTERIORI MODIFICHE PER 15 LINEE.

DA GIANMARCO TULLI E’ TUTTO.

