Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 10:30
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VIABILITA’ DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO CHE COMINCIA AD INTENSIFICARSI, COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI FRATTOCCHIE E PAVONA E PROSEGUENDO CODE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.
RICORDIAMO CHE LA VIA ARDEATINA È RIAPERTA AL TRANSITO IN DIREZIONE POMEZIA TRA KM 14+200 E KM 14+400 PER TUTTI I VEICOLI AD ECCEZIONE DEI MEZZI CON CARICO SUPERIORE ALLE 6,5 T.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È STATA COMPLETATA LA RIAPERTURA DELLA STAZIONE DI BARBERINI, CHE GIÀ DALLA SERATA DI IERI ERA UTILIZZABILE DAI PASSEGGERI IN USCITA. LA RIAPERTURA DELLA STAZIONE BARBERINI NON RENDE PIÙ NECESSARIO IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO BUS FRA TERMINI E FLAMINIO, CHE VERRÀ INTERROTTO.
CONTINUANO PERO’LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ALLA STAZIONE SPAGNA.
RICORDIAMO INOLTRE CHE È CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA PER ACCERTAMENTI DELLE AUTORITA’.
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO.
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