Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 11:30

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI FRATTOCCHIE E PAVONA E PROSEGUENDO CODE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.

PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

RICORDIAMO CHE LA VIA ARDEATINA È RIAPERTA AL TRANSITO IN DIREZIONE POMEZIA TRA KM 14+200 E KM 14+400 PER TUTTI I VEICOLI AD ECCEZIONE DEI MEZZI CON CARICO SUPERIORE ALLE 6,5 T.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È STATA COMPLETATA LA RIAPERTURA DELLA STAZIONE DI BARBERINI. LA RIAPERTURA NON RENDE PIÙ NECESSARIO IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO BUS FRA TERMINI E FLAMINIO, CHE VERRÀ INTERROTTO.

RESTA CHIUSA LA STAZIONE SPAGNA PER ATTIVITA’ DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TRASLAZIONE E LA STAZIONE DI REPUBBLICA PER ACCERTAMENTI DELLE AUTORITA’.

