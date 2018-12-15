Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 12:30
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VIABILITA’ DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO, CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA INTERNA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI FRATTOCCHIE E PAVONA E PROSEGUENDO CODE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
RICORDIAMO CHE LA VIA ARDEATINA È RIAPERTA AL TRANSITO IN DIREZIONE POMEZIA TRA KM 14+200 E KM 14+400 PER TUTTI I VEICOLI AD ECCEZIONE DEI MEZZI CON CARICO SUPERIORE ALLE 6,5 T.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, OGGI ALLE 14.00 SI SVOLGE UN CORTEO, CON PARTENZA DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER GIUNGERE IN PIAZZA MADONNA DI LORETO.
SARANNO DEVIATI 25 LINEE TRA BUS E TRAM.
IN CASO DI CHIUSURE AL TRAFFICO IN PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO, VIA CESARE BATTISTI, VIA DEL TEATRO MARCELLO E VIA DEL PLEBISCITO ULTERIORI MODIFICHE PER 15 LINEE.
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO.
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