Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 13:30

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA ROMA TERAMO E L’APPIA. IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA E ANAGNINA.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA FLAMINIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA MAGLIANO E MORLUPO IN DIREZIONE ROMA.

RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.

PERCORRENDO LA VIA APPIA IN DIREZIONE CENTRO SI STA IN CODA PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO E PROSEGUENDO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, OGGI ALLE 14.00 SI SVOLGE UN CORTEO, CON PARTENZA DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER GIUNGERE IN PIAZZA MADONNA DI LORETO. SARANNO DEVIATI 25 LINEE TRA BUS E TRAM.

IN CASO DI CHIUSURE AL TRAFFICO IN PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO, VIA CESARE BATTISTI, VIA DEL TEATRO MARCELLO E VIA DEL PLEBISCITO ULTERIORI MODIFICHE PER 15 LINEE.

DA GIANMARCO TULLI È TUTTO.

