Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 16:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA LA STAZIONE SPAGNA PER VERIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI; CHIUSA ANCHE LA STAZIONE REPUBBLICA, DOVE PROSEGUONO I RILIEVI A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO LO SCORSO 23 OTTOBRE; I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LE FERMATE, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE STAZIONI TERMINI, BARBERINI E FLAMINIO.
RIGUARDO AL TRAFFICO QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE PRENESTINA E TOR BELLA MONACA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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