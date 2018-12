Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 16:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA LA STAZIONE SPAGNA PER VERIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI; CHIUSA ANCHE LA STAZIONE REPUBBLICA, DOVE PROSEGUONO I RILIEVI A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO LO SCORSO 23 OTTOBRE; I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LE FERMATE, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE STAZIONI TERMINI, BARBERINI E FLAMINIO.

RIGUARDO AL TRAFFICO QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE PRENESTINA E TOR BELLA MONACA;

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

