Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 17:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA VIA BRACCIANENSE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI COLLE SABAZIO NELLE DUE DIREZIONI; UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE IN VIA SALARIA, TRA LA TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE;
SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E TUSCOLANA;
PASSIAMO AGLI EVENTI SUL TERRITORIO: AD ANGUILLARA SABAZIA E’ IN CORSO LA MANIFESTAZIONE “ARREDAMENTO NATALIZIO”: FINO AL 23 DICEMBRE ATTIVI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PER TUTTI I VEICOLI DALLE ORE 15 ALLE ORE 21, IN VIA ANGUILLARESE, NELL’AREA ANTISTANTE L’EX CONSORZIO AGRARIO,; SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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