Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 18:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA VIA BRACCIANENSE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI COLLE SABAZIO, IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
PIU’ A SUD CODE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO; RICORDIAMO CHE SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;
PASSIAMO AGLI EVENTI SUL TERRITORIO: AD ANGUILLARA SABAZIA E’ IN CORSO LA MANIFESTAZIONE “ARREDAMENTO NATALIZIO”: FINO AL 23 DICEMBRE ATTIVI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PER TUTTI I VEICOLI DALLE ORE 15 ALLE ORE 21, IN VIA ANGUILLARESE, NELL’AREA ANTISTANTE L’EX CONSORZIO AGRARIO,; SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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