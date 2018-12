Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 18:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA VIA BRACCIANENSE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI COLLE SABAZIO, IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO;

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;

PIU’ A SUD CODE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO; RICORDIAMO CHE SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;

PASSIAMO AGLI EVENTI SUL TERRITORIO: AD ANGUILLARA SABAZIA E’ IN CORSO LA MANIFESTAZIONE “ARREDAMENTO NATALIZIO”: FINO AL 23 DICEMBRE ATTIVI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PER TUTTI I VEICOLI DALLE ORE 15 ALLE ORE 21, IN VIA ANGUILLARESE, NELL’AREA ANTISTANTE L’EX CONSORZIO AGRARIO,; SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral