Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2019 ore 08:30

15 DICEMBRE 2019 ORE 08.20

NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE E’ NELLA NORMA;

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE – FIUMICINO, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA NELLA GIORNATA ODIERNA ALCUNI TRENI SUBIRANNO VARIAZIONI DI PERCORSO; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA LE STAZIONI DI ORTE E POGGIO MIRTETO;

E OGGI ALLE 15.15, ALLO STADIO ROCCHI DI VITERBO VA IN SCENA LA 19° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C CON L’INCONTRO TRA LA VITERBESE – CASTRENSE E LA VIRTUS FRANCAVILLA: A PARTIRE DALLE ORE 12.00 ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEL PILASTRO ED ALTRE STRADE LIMITROFE, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

