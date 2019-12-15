Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 15 DICEMBRE 2019 ORE 09.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’;
PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, OGGI ALLE 15.15, ALLO STADIO ROCCHI DI VITERBO VA IN SCENA LA 19° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C CON L’INCONTRO TRA LA VITERBESE – CASTRENSE E LA VIRTUS FRANCAVILLA: A PARTIRE DALLE ORE 12.00 ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEL PILASTRO ED ALTRE STRADE LIMITROFE, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO E’ STATA SOPPRESSA LA CORSA DELL’UNITA’ VELOCE PONZA – FORMIA PREVISTA PER LE ORE 10.00.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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